В Братске судебный пристав спасла ребенка от похищения

Судебный пристав из Братска получила медаль Следственного комитета РФ «За доблесть и отвагу», награду женщине вручили за спасение ребенка от похищения и изнасилования. Об этом сообщает УФССП Иркутской области.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года, судебный пристав Олеся Быкасова шла в магазин за хлебом вместе с дочерью и увидела, как неизвестный мужчина пытается затащить в лесополосу маленькую девочку. Женщина бросилась на помощь вместе со случайным прохожим, который также заметил подозрительного незнакомца.

«Мы стали вместе осматривать лесопарк. Но ни девочки, ни мужчины нигде не было. Неожиданно из кустов раздался визг, подбежали поближе и увидели, что школьница лежала на спине, а мужчина сидел на ней и одной рукой закрывал ей рот. Я подбежала к ним, схватила мужчину за руку и попыталась столкнуть его с девочки», — рассказала kp.ru Олеся Быкасова.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, он признался, что планировал изнасиловать девочку. За отважный поступок судебного пристава наградили медалью от Следственного комитета и государственной наградой «За отличие в охране общественного порядка».

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