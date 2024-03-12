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Россиянин сжег автомобиль бывшей подруги из мести

В Кузбассе мужчина сжег автомобиль бывшей девушки из мести

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Житель Прокопьевска сжег автомобиль «Тойота Калдина» бывшей сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел 12 марта. По данным полиции, 27-летний мужчина поссорился с девушкой и та заявила ему о завершении их отношений и попросила из квартиры.

«Злоумышленник решил отомстить, для этого он приобрел бензин и пришел к дому бывшей сожительницы, облил машину горючей жидкостью и поджег», — рассказали в пресс-службе МВД.

Сумма причиненного прокопчанке ущерба составила 750 тыс. рублей. Подозреваемый задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге пенсионер поджег машину бывшего квартиранта, чтобы отомстить ему.

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