Пятиклассница поругалась с родителями из-за вейпа и пришла жить в детский дом

В селе Учалы ученица пятого класса сбежала из дома, поссорившись с родителями из-за вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

12-летняя школьница из башкирского села Учалы поссорилась с родителями и ушла из дома, девочку почти сутки искали волонтеры и полиция. Выяснилось, что ссора в семье произошла из-за электронной сигареты, матери не нравилось, что ребенок курит.

После побега пятиклассница переночевала у своей подруги, которая посоветовала ей идти в детский дом, школьница обратилась к соцработникам, которые сразу же сообщили о ее местонахождении матери, беглянку вернули домой.

Ранее двое четвероклассников сбежали из дома и прокололи колеса у 10 автомобилей.