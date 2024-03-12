Общественные штабы всех регионов заявили о готовности к наблюдению за выборами президента

На выборах президента России общественные наблюдатели будут вести контроль по единым стандартам. Об этом на итоговом заседании корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием заявил его сопредседатель Максим Григорьев, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Отмечается, что на заседании представители общественных штабов всех 89 российских субъектов заявили о готовности вести круглосуточный мониторинг выборов президента России.

Как напомнил Григорьев, ОП РФ постоянно модернизирует цифровые сервисы для наблюдения за выборами. По его словам, «Золотой стандарт» общественного наблюдения каждый наблюдатель сможет заполнять в мобильном приложении.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова рассказала, что в стране более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели обучились по программу ОП РФ и НОМ. По ее мнению, в этом году программа была изменена так, чтобы она была актуальной и интересной. При этом она подчеркнула, что подход общественных наблюдателей будет профессиональным.

В свою очередь, член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод уточнил, что наблюдать за выборами готовы более 800 электоральных экспертов НОМ.

«Наши эксперты – политологи, социологи, правоведы, авторитетные журналисты – будут в регионах взаимодействовать в связке с общественными наблюдателями на избирательных участках, активно комментировать все процедуры избирательного процесса», – сообщил он.

Брод подчеркнул, что НОМ будет вести постоянный мониторинг проблемной информации на базе экспертного ситуационного центра НОМ и мониторинговой рабочей группы СПЧ.

Отмечается, что члены мониторинговой рабочей группы СПЧ в дни голосования планируют вести контроль за голосованием в 12 субъектах РФ, в 6 федеральных округах. Об этом сообщил сопредседатель корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.