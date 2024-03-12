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Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе Telegram

Downdetector: наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе Telegram. Заявки о проблемах с работой мессенджера поступили на сервис Downdetector.

На сайте указано, что пользователи жаловались на проблемы в работе мессенджера с 17 часов. На момент публикации новости неполадки еще не устранены.

В прошлый раз массовый сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Отмечается, что пользователи сообщали о сбоях в 18:54 по московскому времени.

Незадолго до этого в интернете произошли глобальные сбои на фоне того, что в Красном море повредили четыре линии связи. Аналитики предупредили, что из-за этого могут произойти ошибки в работе устройств на Windows, Android и iOS.

В этот момент бизнесмен Павел Дуров похвастался устойчивой работой Telegram даже с учетом глобального сбоя.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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