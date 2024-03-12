Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена участника СВО пожаловалась на соседа, включающего траурный марш каждое утро

В Магнитогорске сосед каждое утро включает траурный марш семье участника СВО

close
100%
Shutterstock/evgeniykleymenov

Сосед два года изводит семью участника военной операции на Украине из Магнитогорска, агрессивный мужчина пугает в подъезде детей и включает по утрам траурный марш. Об этом в группе «Магнитогорск Черное и Белое» рассказала пострадавшая от действий соседа женщина.

По словам россиянки, сосед издевается над ней и ее семьей уже более двух лет, сначала мужчина громко слушал музыку в своей квартире, включал акустическую установку и уезжал, запугивал детей горожанки. Когда муж женщины ушел на СВО, сосед стал каждое утро включать траурный марш.

«Потом добавился мат в адрес каждого члена моей семьи, дикий крик унижения. С каждым днем становилось все невыносимее находиться дома», — рассказала женщина.

Проблемами семьи военного заинтересовались активисты «Русской общины», которым пришлось вмешаться в ситуацию, агрессивный мужчина перестал доставлять неудобства соседям.

Ранее россиянин угрожал ветерану СВО и стал фигурантом уголовного дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами