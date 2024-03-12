Жена участника СВО пожаловалась на соседа, включающего траурный марш каждое утро

Сосед два года изводит семью участника военной операции на Украине из Магнитогорска, агрессивный мужчина пугает в подъезде детей и включает по утрам траурный марш. Об этом в группе «Магнитогорск Черное и Белое» рассказала пострадавшая от действий соседа женщина.

По словам россиянки, сосед издевается над ней и ее семьей уже более двух лет, сначала мужчина громко слушал музыку в своей квартире, включал акустическую установку и уезжал, запугивал детей горожанки. Когда муж женщины ушел на СВО, сосед стал каждое утро включать траурный марш.

«Потом добавился мат в адрес каждого члена моей семьи, дикий крик унижения. С каждым днем становилось все невыносимее находиться дома», — рассказала женщина.

Проблемами семьи военного заинтересовались активисты «Русской общины», которым пришлось вмешаться в ситуацию, агрессивный мужчина перестал доставлять неудобства соседям.

Ранее россиянин угрожал ветерану СВО и стал фигурантом уголовного дела.