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В Калининграде будут судить гражданина США, пытавшегося вывезти из РФ похищенного сына

Американец ответит в суде за попытку незаконного пересечения границы России

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Wikimedia Commons

В Калининграде перед судом предстанет гражданин США, обвиняемый в похищении сына и покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом сообщило СУ СК России по Калининградской области.

В конце июля прошлого года 35-летний гражданин США прибыл на территорию Калининградской области, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, являющимся гражданином России. По версии следствия, мужчина хотел проживать вместе с мальчиком за рубежом, но не смог получить на это согласие матери.

Тогда американец забрал сына, якобы для того, чтобы провести с ним время, и увез его на автомобиле на территорию Мамоновского городского округа. Там он попытался пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность, но был остановлен вместе с ребенком пограничниками.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело, на время расследования обвиняемого заключили под стражу. К настоящему времени следователи собрали достаточный объем доказательств, вскоре фигурант ответит за содеянное в суде.

Ранее россиянин силой забрал дочь у бывшей жены и увез в неизвестном направлении.

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