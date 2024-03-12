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Директор школы не поверила менеджерам банков и дважды перевела мошенникам деньги

В Бурятии директор школы взяла два кредита и отдала мошенникам 2,7 млн рублей

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Depositphotos

В Бурятии руководитель образовательного учреждения, проводившая коллегам лекции о профилактике мошенничества, взяла два кредита и перевела деньги аферистам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ.

Педагог получила сообщение в одном из мессенджеров от лица руководителя, начальник предупредил женщину, что с ней свяжется некий «куратор из ФСБ». Неизвестный, представившийся силовиком, обвинил директора в связях с внешнеполитическим врагом, но женщина все отрицала.

Мошенник выбрал другую схему, сообщив, что на нее пытаются оформить кредит, чтобы этого не произошло, нужно оформить кредит самой. Жительница Бурятии пришла в банк, оформила автокредит, обналичила его и перевела деньги на указанные счета. Спустя сутки мошенники потребовали оформить еще один займ. Женщину пытались отговорить от кредита банковские служащие, но та была непреклонна и оформила деньги онлайн, а затем взяла в долг у знакомой 500 тысяч рублей.

После получения средств «куратор» исчез и перестал выходить на связь, россиянка связалась с руководителем, от имени которого действовал мошенник и обратилась в полицию. Известно, что женщина неоднократно организовывала беседы о профилактике мошенничества и интернет-безопасности. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники пообещали девочке игровую валюту и украли у ее бабушки 100 тысяч рублей.

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