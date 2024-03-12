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Европарламент одобрил директиву об уголовном преследовании за нарушение санкций

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

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Global Look Press

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил директиву, которая предусматривает уголовное преследование за нарушение санкций Евросоюза. Это следует из заявления ЕП по итогам голосования.

Директива обязывает страны ЕС трактовать действия, направленные на нарушение введенных ЕС рестрикций, как уголовные преступления. Наказывать могут за помощь гражданам, включенным в санкционный список, за нарушение запрета на поездки, торговлю и запрещенные транзакции.

Документ распространяется не только на нарушение мер против России, но и других стран.

До этого в ЕС пригрозили Ирану санкциями в случае поставок ракет России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции перед депутатами Европарламента.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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