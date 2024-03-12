В Сарапуле трехлетний мальчик застрял головой в детском стульчике для кормления

В Сарапуле спасатели помогли ребенку, который застрял головой в стуле для кормления. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

В экстренные службы обратилась жительница Сарапула, взволнованная женщина рассказала, что ее трехлетний сын пытался забраться на стульчик для кормления и застрял в нем головой. Вытащить ребенка из ловушки женщина не смогла и вызвала специалистов.

Спасателям пришлось распиливать металлический каркас стульчика, мальчика удалось освободить, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Стерлитамаке четырехлетний ребенок засунул голову в перила и застрял.