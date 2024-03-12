В Москве задержали «следователя» с фейковым удостоверением

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, выдававшего себя за следователя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что во время дежурства инспекторы остановили на дороге автомобиль с символикой Следственного комитета РФ. Незадолго до этого стражи порядка получили информацию об использовании водителем иномарки поддельного регистрационного знака.

При этом полицейские обратили внимание, что сидевший за рулем мужчина сильно нервничал. Тем не менее гражданин показал правоохранителям свое служебное удостоверение, которое оказалось сфальсифицированным.

«В салоне транспортного средства сотрудники полиции нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Среди прочего у злоумышленника обнаружили пистолет и патроны к нему. Изъятое направлено на исследование», — добавила Волк.

Она уточнила, что «лжеследователь» отказался пройти медицинское освидетельствование. В результате стражи порядка составили протокол об административных правонарушениях и передали соответствующие материалы в СК РФ.

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