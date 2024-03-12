СБ Украины пришла с обысками в центр правовой защиты УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в центр правовой защиты Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на протоирея адвоката Никиту Чекмана.

«Сегодня стало известно, что в офис, в котором работает центр правой защиты, где принимает граждан, где дежурит адвокат и отвечает на звонки, пришли сотрудники СБУ с обыском», — рассказал Чекман.

По словам юриста, согласно украинскому законодательству, проводить обыск на рабочем месте могут только по определенному порядку, который сотрудники спецслужб не соблюдали. На место происшествия выехал адвокат правозащитного центра.

Как считает Чекман, подобные действия со стороны силовиков говорят о намерении властей Украины политически преследовать тех, кто отстаивает права верующих УПЦ.

В СПЖ также рассказали, что 12 марта СБУ приходило к журналистам, которые входят в союз и освещают давление на православных верующих.

Ранее на Украине священника УПЦ приговорили к лишению свободы за поддержку России.