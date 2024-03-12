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Академик объяснил, как помочь ребенку побороть страх перед математикой

Академик Малых: родители могут помочь ребенку побороть страх перед математикой

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Freepik.com

Многие школьники сталкиваются с математической тревожностью — чувством напряжения и тревоги, которое мешает решать математические задачи на уроках или взаимодействовать с цифрами в обычных повседневных ситуациях. О том, как помочь ученикам справиться с ней, kp.ru рассказал академик Российской академии образования (РАО) Сергей Малых.

По его словам, прежде всего важно выяснить, почему у ребенка возникают сложности с математикой. В том числе, узнать, что он чувствует, когда идет на урок, открывает учебник, читает условие задачи или его вызывают к доске. Эксперт уточнил, что в этом вопросе родителям важно оказывать поддержку и посильную помощь.

Так, стоит постараться показать школьнику, что математика — это интересно. Можно найти репетитора или онлайн-школу, где предмет преподают в развлекательном формате. Кроме того, важно обучить детей приемам для снижения общего стресса.

«Например, упражнения для релаксации, дыхательные техники. Или экспрессивное письмо. Суть метода в том, чтобы ребенок перед волнующим событием (контрольная, экзамен) прописывает на бумаге все свои страхи и тревоги, связанные с этим событием», — предложил Малых.

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн до этого рассказала «Газете.Ru», что самые распространенные причины неуспеваемости по точным наукам: невнимательность, рассеянность, неумение фокусироваться; пробелы в знаниях, сложности с пониманием формул и теорем; строгий или слишком лояльный учитель, стресс из-за оценок.

Ранее методист объяснил, нужно ли ребенку учить математику, если он «гуманитарий».

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