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На работника курганского завода упал мешок весом почти в тонну

В Кургане на работника завода упал мешок весом почти в тонну

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Кургане мешок с глинопорошком весом почти в тонну упал на сотрудника завода. Об этом сообщает Государственная инспекции труда региона.

Сообщается, что в феврале на стропальщика ООО «Бентонит Курган» во время складирования груза упал мешок весом в 900 килограммов. Мужчина получил тяжелые травмы.

Причиной травмирования рабочего стало нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, отметили в инспекции. Кроме того, организацию производства работ оценили как неудовлетворительную — руководители не проконтролировали ход выполнения работ.

До этого в Мончегорске рабочему комбината зажало голову на производстве, когда часть движущегося механизма сбила его с ног.

Ранее чесальный станок оторвал руку сотруднику завода в Тульской области.

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