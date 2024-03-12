Житель Казани рассказал подробности нападения водителя на ребенка из-за удара по машине

В Казани водитель начал душить девочку из-за того, что она якобы пнула его автомобиль. Свидетель инцидента Михаил (имя изменено), вставший на защиту ребенка, рассказал «Газете.Ru», что девочка задела машину случайно. По его словам, уговорить мужчину отпустить ребенка удалось не сразу.

«Я заезжал во двор своего дома и увидел картину, что мужик огромного телосложения держит девочку за шиворот и переднюю часть куртки. Она шла по придворовой территории. Проезжей части как таковой там нету, потому что это двор. Получается, она шла, а он ехал. Она хотела подняться на сугроб, но поскользнулась и упала. С ее слов, упав, она задела автомобиль данного гражданина. Я подошел и спросил, почему он держит девочку. В ответ на это мужчина мне сказал: «Она пнула мне машину». Я ему начал объяснять: «У вас какое телосложение и у нее какое телосложение, вы мужчина, она девочка». Он вроде бы успокоился, отпустил, но при этом начал спорить, что он ждет правоохранительные органы, и он не собирается ее никуда отпускать», — объяснил Михаил.

Он добавил, что на место происшествия быстро пришла мама ребенка, которая набросилась на водителя с кулаками.

«Мама девочки прибежала на место. В этот момент он уже ее отпустил, потому что я вынудил его это сделать. Соответственно, как, наверное, любая мать любого ребенка, она бросилась на данного гражданина. Чтобы это не переросло дальше [в драку], я остановил эту ситуацию. Как итог, я оставил свой номер телефона пострадавшим. Сказал, что если нужен будет свидетель — обращайтесь», — заключил мужчина.

О том, что неадекватный водитель напал на ребенка, сообщил Telegram-канал «Казань на максималках» со ссылкой на маму девочки. По словам женщины, ее дочь не могла обойти автомобиль из-за узкой дороги, попыталась перелезть через сугроб рядом и ударила машину.

Ранее в Забайкалье мужчина напал на ребенка и ранил его мать ножом.