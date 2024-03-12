Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Тагиле в массовой драке подростки с битами и ножами избили сверстников

В Нижнем Тагиле подростки устроили потасовку с битами и ножами

close
100%
Инцидент Нижний Тагил • Новости/VK

Подростки из Нижнего Тагила устроили массовую драку с использованием бит и ножей. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел недалеко от гостиницы «Тагил». По словам очевидца, около получаса школьники конфликтовали словесно. Спустя некоторое время часть подростком стали избивать сверстников. В качестве оружия использовались биты, но во время ссоры они говорили о наличии ножей.

В результате пострадавших отправили домой, нападавшие покинули место инцидента.

Как сообщили администраторы сообщества, это не первый подобный случай. До этого драку устроили две девушки. Причиной конфликта стал молодой человек.

Ранее под Хабаровском пьяный россиянин напал на двух женщин в баре и пробил одной из них голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами