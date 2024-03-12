Суд лишил свободы военного, который решил не возвращаться на службу после госпиталя

Военнослужащего, не вернувшегося в свою часть дважды после лечения, приговорили к лишению свободы. Об этом сообщается на сайте Красноярского гарнизонного военного суда.

Впервые от несения службы военный уклонился в декабре 2022 года. Тогда младший сержант, проходящий военную службу по контракту, решил не возвращаться воинскую часть после прохождения лечения в госпитале. Он стал проживать в одном из населенных пунктов Красноярского края, но в апреле прошлого года был обнаружен и задержан.

На время проведения расследования преступления военный был прикомандирован к одной из воинских частей Красноярского гарнизона, но уже в мае мужчина вновь не прибыл на службу. Повторно контрактник был задержан в ноябре.

4 марта подсудимого признали виновным в самовольном оставлении места службы и лишили его свободы на шесть лет. Младшего сержанта взяли под стражу в зале суда, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Ленобласти задержали военного, который весной самовольно покинул часть в ДНР.