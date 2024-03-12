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В Грузии рассказали об отказе от запрета на авиасообщение с Россией

Каладзе: Грузия не введет запрет на авиасообщение с Россией по своим интересам

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Depositphotos

Грузия не будет вводить запрет на авиасообщение с Россией и не планирует присоединятся к санкциям Запада против РФ, так как должна действовать исходя из своих интересов. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, его цитирует РИА Новости.

«Мы не можем делать шаг, который может нанести вред нашей стране», — сказал он.

Каладзе отказался вступать в полемику с главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, который выставил Грузии ультиматум о прекращении авиасообщения.

Накануне Давид Арахамия заявлял, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и РФ, которое было возобновлено в прошлом году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя государствами.

Правительство Грузии выразило беспокойство по поводу недружественных действий украинских властей в отношении грузинского народа.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.

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