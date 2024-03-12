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Психолог оценила, опасно ли вводить детей в медийное пространство

Психолог Гусева: родители могут вводить детей в медийное пространство

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Shutterstock

Родители могут вводить ребенка в медийное пространство в возрасте от двух до шести лет, однако если после этого он попросит перестать фотографировать его и выкладывать в социальные сети, с этим важно согласиться. Об этом RuNews24 рассказала старший преподаватель факультета психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

По ее словам, после 12 лет у подростков начинается период формирования личности и самоидентификации. В этом возрасте они выстраивают свои ценности и проявляются интересы в различных сферах жизни. Родителям при этом важно позволить своим детям быть индивидуальностью и не допустить того, чтобы их слава затмевала ребенка.

«Если родитель является психологически зрелой личностью, прислушивается к ребенку и спокойно реагирует на его потребности, если он учитывает особенности каждого возрастного периода, включая кризисные периоды и перепады настроения, не затмевает его своей медийностью, адекватно реагирует на хейтеров в интернете, то никаких противопоказаний или травмирующего опыта у ребенка от медийного пространства просто не может быть», — заключила Гусева.

Клинический психолог, канд. псих. наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс до этого говорил, что детям важно прививать любовь к спортивным активностям, прогулкам, общению с другими людьми и животными, чтобы не сформировать у них зависимость от гаджетов. По его словам, родители снижают риск возникновения зависимости у ребенка, если проводят с ним время и, например, ходят на прогулки или в кафе.

Ранее психолог назвал детали, по которым можно выявить маньяка.

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