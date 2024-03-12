Зарубежные онлайн-платформы назвали основным оружием информационной войны

Принятие поправок в закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов сегодня актуально и даже необходимо, считает председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков.

«Иноагенты активизируются в преддверии выборов, наполняя новостные ленты фейками и провокационными публикациями. Не стоит забывать, что большинство из них находятся за рубежом и не имеют представления о реальной ситуации в России», — сказал он.

По словам Шлыкова, финансирование иноагентов недопустимо.

«Иноагенты продолжают публиковать откровенно антироссийский и деструктивный контент, зарабатывая на клевете. Теперь лазеек для получения дохода в России у них не будет», — сказал он.

По мнению Шлыкова, инициатива о запрете рекламы на ресурсах иноагентов получила свое логичное завершение в виде подписания документа президентом РФ.

«Зарубежные онлайн-платформы – это одно из основных оружий, которые коллективный Запад использует против России в информационной войне. Иноагенты публикуют свои материалы именно в запрещенных соцсетях и на иностранных площадках, которые предоставляют им для этого целый простор», — отметил правозащитник.

Шлыков добавил, что до принятия закона существовала очевидная парадоксальность.

«Явные противники России и ее народа, выступающие с порочащими лозунгами и продвигающие западные ценности, не только активно работали на российскую аудиторию. Они еще успешно получали прибыль от рекламодателей из России», — отметил правозащитник.

Он добавил, что, данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), совокупные доходы от рекламных размещений топ-10 блогеров-иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей.

«Отсутствие принципов не является оправданием. Эту проблему как раз и решили поправки», — заключил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов.