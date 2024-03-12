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Российские школьницы оголились перед монументом защитникам Родины ради фото

Mash: в Кабардино-Балкарии школьницы оголились у монумента защитникам Родины

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Кабардино-Балкарии две школьницы сняли штаны у монумента защитникам Родины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, две несовершеннолетние россиянки оголились возле монумента и позже опубликовали фотографию этого момента в своей группе. Позже кадр распространился в соцсетях.

Личности девушек-подростков, предположительно, уже установлены, сообщает Mash Gor. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого девушка записала на видео, как «трогает» грудь скульптуры «Родины-матери». Ее задержали, а памятник предложили «одеть поскромнее». В действиях россиянки усмотрели реабилитацию нацизма.

Ранее в Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника».

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