Российские школьницы оголились перед монументом защитникам Родины ради фото

В Кабардино-Балкарии две школьницы сняли штаны у монумента защитникам Родины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По информации Telegram-канала, две несовершеннолетние россиянки оголились возле монумента и позже опубликовали фотографию этого момента в своей группе. Позже кадр распространился в соцсетях.
Личности девушек-подростков, предположительно, уже установлены, сообщает Mash Gor. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.
До этого девушка записала на видео, как «трогает» грудь скульптуры «Родины-матери». Ее задержали, а памятник предложили «одеть поскромнее». В действиях россиянки усмотрели реабилитацию нацизма.
Ранее в Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника».