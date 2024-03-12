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Нижегородский НПЗ остановил перерабатывающую установку из-за атаки дронов

Нижегородский НПЗ остановил установку по переработке сырья из-за атаки БПЛА

Установку по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижегородской области остановили после пожара из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает »Коммерсант» со ссылкой на источник на предприятии.

В публикации уточнили, что в 2023 году НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» переработал 15,8 млн тонн нефти, произвел 4,9 млн тонн бензина, 5,6 млн тонн дизтоплива, а также 2,3 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн авиакеросина.

До этого жители Нижегородской области рассказали »Газете.Ru» подробности об атаке БПЛА. Жительница Кстово Нижегородской области Марина уточнила, что слышала «неприятное жужжание» перед взрывом беспилотника на установке по переработке нефти «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Жительница Княгинино Ольга добавила, что БПЛА пролетал над ее домом дважды за ночь. По словам женщины, у нее от гула заложило уши.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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