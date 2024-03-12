В Московском союзе садоводов рассказали, как мошенники обманывают дачников

Садоводы и дачники часто попадаются на уловки мошенников, которые предлагают им приобрести семена и саженцы в интернете. Об этом kp.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, в этом случае злоумышленники могут не отправить товар после оплаты, или выслать другую продукцию.

«Проблема в том, что выявить обман сразу невозможно. То, что семена бракованные, дачник может выяснить лишь через несколько недель, когда ничего не взошло. А если речь идет о пересортице, когда вам подсовывают дешевый сорт вместо дорогого, правда всплывет только через несколько месяцев, когда все созреет. А по саженцам покупатель вообще поймет, обманули его или нет, только через несколько лет», — сказал эксперт.

Кроме того, мошенничество распространено на рынке удобрений для приусадебных участков, предупредил Туманов. Он уточнил, что некоторые из них могут создавать путем смешивания самых примитивных средств, а после этого — в несколько раз завысить цену. Специалист также рекомендует не вестись на рекламу о чудо-инвентаре, который, как заявляют производители, поможет без особых усилий повысить эффективность труда в несколько раз. Перед покупкой таких товаров он призывает сначала опросить знакомых, которые уже опробовали их и убедились в действенности инвентаря.

Заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский до этого рассказал «Газете.Ru», что дачники ничего не потеряют из-за запрета выращивать ипомею трехцветную — для украшения участка существует много других видов этого растения. Специалист напомнил, что россиянам также запрещено выращивать на своем участке мак, так как он тоже содержит наркотические вещества.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать дачников бороться с борщевиком.