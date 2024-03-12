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На Украине сообщили о повреждении нефтепровода под Полтавой

Минэнерго Украины сообщило о двух повреждениях нефтепровода в Полтавской области

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области. Информацию о происшествии опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружены два намеренных повреждения без разлива нефти», — уточнили в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что проводится расследование по факту происшедшего.

Накануне стало известно, что в ряде регионов Украины прозвучала воздушная тревога. В том числе, сирены включились и в Полтавской области. До этого сообщалось, что в Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.

В понедельник, 11 марта, в Одесской области рассказали о повреждении объекта инфраструктуры. По словам официального представителя оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Гуменюк, огонь удалось оперативно ликвидировать.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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Операция на Украине
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