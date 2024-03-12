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В Киргизии разыскивают главу российской Capital Group

Tazabek: в Киргизии объявили в розыск главу российской Capital Group Павла Тё

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РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии объявил в розыск российского бизнесмена, главу совета директоров одной из крупнейших российских компаний в сфере недвжимости Capital Group Павла Тё. Об этом сообщает издание Tazabek.

Предпринимателя обвиняют в связях с «ворами в законе», в частности, с Камчы Асанбеком (Кольбаевым), которого не стало в прошлом году. Кроме того, Тё может быть причастен к финансированию организованной преступной группировки.

Как сообщили в ГКНБ, российский бизнесмен установил связь с Кольбаевым и его «крестным отцом», членом ОПГ Азимом Роем с целью поддержки и покровительства на территории страны. Тё оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости Кольбаева, отметили в ведомстве.

Россиянина заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В декабре сотрудники Интерпола задержали в Танзании находившегося в международном розыске «вора в законе» Владимира Жураковского, более известного как Вова Пухлый.

Ранее в Узбекистане задержали единственного в стране вора в законе.

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