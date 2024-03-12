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Стюардессы Lufthansa устроили забастовку, из-за которой пострадали 70 тысяч пассажиров

Bild: в Германии проходит масштабная забастовка бортпроводников

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Kai Pfaffenbach/Reuters

В Германии стартовала забастовка бортпроводников и стюардесс, из-за которой отменены сотни рейсов авиакомпании Lufthansa. Об этом пишет Bild.

12 марта десятки тысяч пассажиров авиакомпании оказались в заложниках из-за очередной акции протеста. В 4 часа утра бортпроводники, организованные профсоюзом Ufo, объявили забастовку во Франкфурте-на-Майне — крупнейшем аэропорту Германии. Сотрудники Lufthansa намерены бастовать до 11 часов вечера.

Накануне в авиакомпании предположили, что из-за запланированной забастовки во Франкфурте будут отменены 600 рейсов, и это затронет 70 тысяч пассажиров. Уже завтра акция продолжится в аэропорту Мюнхена. Там, вероятно, не смогут взлететь 400 рейсов с 50 тысячами пассажиров.

Профсоюз бортпроводников требует 15-процентного повышения зарплаты для сотрудников Lufthansa, выплату бонуса в размере €3 тыс. и более высокие премии.

Из-за забастовки 7–9 марта, организованной профсоюзом наземного персонала Verdi, оказались отменены 80% рейсов немецкой авиакомпании Lufthansа. Переговоры с Verdi должны возобновиться 13 марта.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на лидера профсоюза машинистов Германии Клауса Везельски писала, что профсоюз намерен чаще проводить забастовки и не предупреждать заранее об их начале. Везельски сообщал, что ближайшие стачки начнутся вечером 6 марта и в ночь на 7 марта.

Ранее аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки.

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