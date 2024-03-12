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В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

На объекте ТЭК в Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

В Нижегородской области ликвидировано открытое горение в Кстовской промзоне на установке по переработке нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В 10.57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пожар в Кстовской промзоне, возникший после атаки украинского дрона, локализован.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на месте ЧП работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, а также сотрудники пожарной части предприятия.

12 марта в результате атаки ВСУ начался пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области. ЧП попало на видео.

Ранее в МО РФ сообщили об атаках украинских дронов в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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