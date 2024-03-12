«Было жутко страшно»: жители Нижегородской области рассказали об атаке БПЛА

Жительница Кстово Нижегородской области Марина рассказала «Газете.Ru», что слышала «неприятное жужжание» перед взрывом беспилотника на установке по переработке нефти «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

«Я сегодня вышла из подъезда примерно в 5:30, было какое-то неприятное жужжание и вскоре раздался взрыв. Я оглянулась и увидела зарево. Я живу на окраине города, километра два от нефтебазы, наверное. Я могла бы подумать, что газ взорвался, но вот это жужжание в небе насторожило. Да, страшновато стало», — сказала она.

Жительница Княгинино Ольга в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что БПЛА пролетал над ее домом дважды за ночь. По словам женщины, ей было «жутко страшно», а от гула заложило уши.

«Да, пролетал над нашим домом в 4:20, покружил в Княгинино и назад в 4:40 улетел также над нашим домом. Было жутко страшно. Я лежала на кровати с мужем, в страхе бросилась к окну, но ничего не видно было. Гул стоял — уши заложило. Когда полетел обратно, я побежала глядеть в окно, но не успела. Мы подумали вначале, что снегоход, но время раннее — не для этих катаний», — сказала она.

В ночь на 12 марта несколько российских регионов подверглись атаке БПЛА. По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников ВСУ над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской областей.

В городе Кстово в Нижегородской области беспилотник атаковал технологическую установку «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», из-за чего на ее территории начался пожар. Губернатор региона Глеб Никитин уточнял, что в результате ЧП никто не пострадал.

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