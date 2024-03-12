Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Администратора детской комнаты заподозрили в домогательствах 4-летней девочки

Shot: администратора детской комнаты обвинили в домогательствах ребенка

close
100%
Depositphotos

В Петербурге 43-летнего администратора детской комнаты обвинили в домогательствах 4-летней девочки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре на проспекте Науки. Мужчина, оставивший свою дочь играть в детской комнате, обвинил администратора организации в домогательствах ребенка.

Сообщается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Отмечается, что в 2016 году мужчину осудили по этой же статье и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее россиянин домогался трех девочек на детской площадке и получил 15 лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами