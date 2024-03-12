Администратора детской комнаты заподозрили в домогательствах 4-летней девочки

В Петербурге 43-летнего администратора детской комнаты обвинили в домогательствах 4-летней девочки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре на проспекте Науки. Мужчина, оставивший свою дочь играть в детской комнате, обвинил администратора организации в домогательствах ребенка.

Сообщается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Отмечается, что в 2016 году мужчину осудили по этой же статье и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее россиянин домогался трех девочек на детской площадке и получил 15 лет колонии.