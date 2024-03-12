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Россиян обяжут оформлять перепланировку квартир по новому порядку

Юрист Ташлыков: с 1 апреля в РФ вводится новый порядок оформления перепланировок

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Shutterstock

С 1 апреля в России изменятся правила согласования перепланировок в квартирах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель комплекса сервисов «Контур. Недвижимость» Константин Ташлыков.

Новые правила утверждены Федеральным законом № 608-ФЗ и Федеральным законом 218-ФЗ. Согласно ним объединение комнат в квартире, сужение или расширение их площади будет считаться перепланировкой, требующей согласования. Перепланировку в квартире необходимо будет согласовывать, если речь пойдет об изменении границ помещения, создании нового помещения или изменения внутренней планировки жилплощади.

Кроме того, с 1 апреля в силу вступает и новый порядок оформления перепланировок. После завершения ремонта владелец квартиры будет обязан оформить новый технический план у кадастрового инженера и передать его в Росреестр. Только после всех этих бюрократический действий перепланировка будет считаться официально завершенной, поделился Ташлыков.

В декабре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщала, что собственники могут лишиться жилья, если проведут незаконную перепланировку.

Ранее в Госдуме рассказали, могут ли владельца квартиры осудить за падение наледи с балкона.

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