В Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадала одна женщина. У нее зафиксировали осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация ей не потребовалась.

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После обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.