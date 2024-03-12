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Доктор Мясников назвал заболевания, при которых у человека кружится голова

Доктор Мясников: головокружение – это симптом заболевания внутреннего уха

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Tunatura/Shutterstock

Человек не может ощущать головокружение на фоне чувств, это состояние является признаком физического заболевания, уверен заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Чаще всего такой симптом говорит о болезни внутреннего уха, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо — все это симптом заболевания внутреннего уха, — заявил врач. — Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение».

Такая патология называется доброкачественной, так как появляется из-за накопленного в ухе кальциевого песочка, который раздражает рецепторы полукружий уха. Также причиной может быть накопление жидкости, воспаление лабиринтов уха. В последнем случае заболевание лечится гормонами, отметил Мясников.

«Но в любом случае это заболевание уха и вертиго там не лекарствами лечится, а упражнениями», — подчеркнул он.

Напомним, ученые также выяснили, что симптоматическое головокружение связано с более высоким риском летального исхода по причине диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом корреляции между головокружением вследствие травм головы и повышением числа летальных исходов не обнаружено.

Ранее Мясников объяснил, чем опасны панические атаки и как с ними справиться.

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