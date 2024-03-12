Нижнетагильские школьницы устроили уличную драку из-за юноши

В Нижнем Тагиле две школьницы не поделили юношу и устроили уличную драку. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Инцидент Нижний Тагил».

По информации сообщества, инцидент произошел 11 марта возле дома на улице Пархоменко. Между двумя одноклассницами произошел конфликт из-за юноши, и одна из них напала на другую — произошла драка. В ходе потасовки девушка-подросток брызнула в лицо сопернице из перцового баллончика.

Сообщается, что по факту произошедшего заявлений в полицию не поступало. Информацию об инциденте зарегистрировали в правоохранительных органах. Организована проверка, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», передает сообщество.

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