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Суд вынес приговор екатеринбуржцам, изрисовавшим дом свастикой

Ura.ru: в Екатеринбурге осудили молодых людей, изрисовавших дом свастикой

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Depositphotos

В Екатеринбурге осудили троих молодых людей, изрисовавших дом свастикой. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Блюхера. Трое 20-летних россиян изрисовали дом №57 свастикой.

На молодых людей составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики, либо иных запрещенных федеральными законами символов.

Кировский районный суд признал россиян виновными и приговорил к административному аресту. Молодые люди получили сроки от пяти до семи суток.

До этого в Петербурге девятиклассника задержали за публичную демонстрацию любви к Адольфу Гитлеру в торговом центре.

Ранее суд Петербурга арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма.

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