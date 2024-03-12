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В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием самолетов

Росавиация: в калужском и нижегородском аэропортах ввели ограничения

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Александр Кряжев/РИА Новости

В калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились ограничения на прием-вылет самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

Отмечается, что ограничения вводились рано утром 12 марта. Однако сейчас обе воздушные гавани работают штатно, подчеркнули в ведомстве.

Накануне власти Калужской области закрыли воздушное пространство над аэропортом города. Представитель экстренных служб отметил, что данная мера понадобилась из-за угрозы атаки дронов.

10 марта десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время закрытия московских аэропортов Внуково и Домодедово. Еще шесть бортов приземлились в аэропортах назначения, изменив планы полетов по согласованию с диспетчерами.

Атаки беспилотников ВСУ на регионы России не заканчиваются с прошлой ночи. По данным Минобороны России, силы ПВО сбили в ночь на 12 марта 25 украинских дронов над регионами РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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