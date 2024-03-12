Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области к тушению возгорания привлекли пожарный поезд

ГЖД: пожарный поезд привлекли к тушению возгорания в Нижегородской области

close
100%
«Мой Нижний Новгород»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»

Пожарный поезд привлекли к тушению пожара, который произошел в промзоне в городе Кстове Нижегородской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги (ГЖД).

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода в промзоне г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поезд оснащен различными средствами пожаротушения: более 180 тыс. литров воды и 3,5 т пенообразователя. Отмечается, что на движение поездов его работа не влияет.

12 марта в результате атаки Вооруженных сил Украины начался пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области. ЧП попало на видео.

В Минобороны РФ отметили, что силы ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской областей.

Ранее власти рассказали подробности пожара на нефтехранилище в Орле.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами