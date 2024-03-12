В Нижегородской области к тушению возгорания привлекли пожарный поезд

Пожарный поезд привлекли к тушению пожара, который произошел в промзоне в городе Кстове Нижегородской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги (ГЖД).

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода в промзоне г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поезд оснащен различными средствами пожаротушения: более 180 тыс. литров воды и 3,5 т пенообразователя. Отмечается, что на движение поездов его работа не влияет.

12 марта в результате атаки Вооруженных сил Украины начался пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области. ЧП попало на видео.

В Минобороны РФ отметили, что силы ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской областей.

Ранее власти рассказали подробности пожара на нефтехранилище в Орле.