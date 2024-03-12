Тюменец открыл стрельбу по полицейскому, чтобы ему «не подкинули наркотики»

Житель Тюмени выстрелил в полицейского, чтобы его не задержали под надуманным предлогом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Правоохранители обратили внимание на пожарного в момент, когда он прогуливался по частному сектору. Сотрудники ГИБДД приняли россиянина за наркомана и остановили.

Подозреваемый подумал, что правоохранители могут подкинуть ему запрещенные вещества, поэтому открыл стрельбу по полицейскому и попытался сбежать. Пуля попала работнику ГИБДД в руку.

У мужчины нашли патроны, краску, трафареты с экстремистскими лозунгами, газовый баллончик и другие вещи. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее петербурженку задержали за отправку наркотиков через доставку маркетплейса.