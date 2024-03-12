Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) арестовали резидента Мариуполя по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления Федеральной службы безопасности России по региону.

«УФСБ России в ДНР задержал местного жителя Мариуполя по обвинению в шпионаже. В результате оперативных действий установлено, что задержанный передавал украинским спецслужбам информацию о местонахождении подразделений Росгвардии в Мариуполе», — говорится в заявлении пресс-службы.

Уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж) было возбуждено следственным отделом УФСБ.

Также сегодня стали известны подробности задержания гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже.

Первый в истории России южнокореец, задержанный в рамках уголовного дела о шпионаже, этапирован из Владивостока в Москву.

В Лефортовском суде Москвы в понедельник объявили о продлении содержания под стражей иностранного гражданина по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже. Согласно статье 276 Уголовного кодекса РФ, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее СМИ написали, что завербованный ЦРУ сотрудник испанской разведки возглавлял «российский» отдел.