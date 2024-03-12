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Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье дроне

Собянин: БПЛА сбит над Раменским городском округом на юго-востоке от Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший в Москву.

«Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в публикации.

Он добавил, что на месте падения обломков, предварительно, нет разрушений и пострадавших. На месте крушения работают специальные службы.

В ночь на 12 марта в Орле очевидцы сообщали о взрыве и пожаре в районе нефтебазы. Позже в экстренных службах сообщили, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, беспилотник атаковал объект топливной инфраструктуры.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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