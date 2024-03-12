Аналитики выяснили, где россияне будут путешествовать весной

Большинство россиян весной планируют отдыхать в родной стране. Оказалось, что российский топ-10 все три месяца выглядит одинаково, а вот популярные заграничные направления меняются. Это показало исследование сервиса OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом в марте и мае путешествовать по России будут две трети туристов (66,1% и 60,5% соответственно), а в апреле ― лишь половина россиян (55,1%), остальные отправятся за границу.

Самым востребованным у туристов городом стала Москва: доля столицы составляет 22,4%. На втором месте ― Санкт-Петербург, куда весной отправятся 14,5% путешественников, а на третьем — Сочи, где оформлено 12,2% отельных заказов.

Кроме того, многие россияне собираются весной посетить Казань (на нее приходится 3,5% бронирований), Калининград (3,0%), Екатеринбург (1,9%), Краснодар (1,7%), Нижний Новгород (1,7%), Иркутск (1,4%) и Новосибирск (1,2%).

Топ зарубежных городов, где будут отдыхать россияне, отличается в каждом весеннем месяце, однако лидер всегда неизменный — больше всего путешественников привлекает Стамбул. В марте доля турецкого города составляет 8,7% от всех заграничных заказов, в апреле — 5,8%, в мае — 6,8%.

Также в марте туристы планируют отправиться на отдых в Дубай (на него приходится 6,4% бронирований), Минск (3,5%), Бангкок (3,5%) и Ереван (2,8%).

В апрельский список востребованных направлений попали Токио (доля японской столицы составляет 4,8%), Париж (4,0%), Дубай (3,4%) и Гуанчжоу (2,8%).

Май российские туристы собираются провести в Париже (доля — 5,5%), Белграде (3,3%), Тбилиси (3,2%) и Сеуле (3,1%).

Ранее россияне рассказали о том, как планируют путешествия.