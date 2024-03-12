Стало известно, по каким причинам россияне чаще всего обращаются к ветеринарам

Подавляющее большинство — 97% — всех обращений к ветеринарам приходится на владельцев кошек и собак. Только 3% запросов поступает по экзотическим животным, главным образом, шиншиллам, декоративным крысам и слеткам птиц. Это показало совместное исследование сервисов «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По словам главного ветеринарного врача сервиса «Кот Здоров» Жанны Каштановой, домашних питомцев принято условно делить на «кошки и собаки» и «экзотические виды». При этом внутри группы экзотических видов существует также условное разделение на «грызуны и зайцеобразные», «декоративные птицы», «хорьки», «рептилии и амфибии», а также «цирковые и зоопарковые животные».

24% запросов от владельцев экзотических животных касаются различных нюансов содержания, 18% связано с проблемами нарушения поведения. Также в топе запросов — дерматология (30%) и заболевания желудочно-кишечного тракта (22%). С травмами обращаются 6%.

По собакам основные обращения поступают также по вопросам дерматологии (41%) и гастроэнтерологии (34%). Владельцы кошек чаще всего сталкиваются с такими проблемами здоровья своих питомцев, как заболевания мочевыделительной системы (38%) и желудочно-кишечного тракта, также 38% запросов.

Это подтверждает данные статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКИ в категории ветеринарных средств для лечения желудочно-кишечного тракта. Спрос на данные препараты в 2023 году вырос на 6,5% к показателям 2022 года. При этом самые высокие показатели роста продаж в натуральном выражении (кол-во упаковок) по сети в 2023 году были зафиксированы на ранозаживляющие лекарственные средства для животных, свыше 560%. В первые два месяца 2024 года выросли продажи в категории препаратов для лечения заболеваний мочеполовой системы, на 25% и профилактики и лечения заболеваний ЖКТ у животных, на 107% к аналогичному периоду предыдущего года.

Вопросы по уходу также нередко являются причиной обращения к ветеринарам. По экзотическим животным более 26% запросов относятся к специфике кормления, 23% — общие вопросы, например, как правильно выбрать террариум или установить клетку.

Среди владельцев кошек 15% запросов поступает по проблеме нечистоплотного поведения. Профилактические мероприятия (вакцинации, обработки) интересуют 13%, кормление — 33%. Владельцы собак обращаются по поводу нарушения пищевого поведения у своих питомцев — 11%, по вопросам профилактических мероприятий (вакцинации и обработки) обращаются 35%, кормления — 29%.

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