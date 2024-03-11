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Три кандидата в президенты подтвердили участие в «Ночи выборов»

На «Ночи выборов» ожидается рекордное число иностранных наблюдателей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Три кандидата в президенты России подтвердили участие в «Ночи выборов». Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной одному из самых значимых ежегодных событий для политических экспертов, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов.

«На мероприятии будут три кандидата в президенты. Это серьезно. Наверняка будут политтехнологи, которые занимались кампаниями всех четырех кандидатов. Журналистам будет с кем поговорить», – сказал он.

В свою очередь, юрист в области международного права, политконсультант, французский журналист Арно Девеле отметил на мероприятии ожидается рекордное число иностранных наблюдателей и международных СМИ.

«Как и следовало ожидать, есть определенные опасения в странах Запада. Я уже третий раз буду присутствовать на выборах в России. Система прозрачная, отлаженная, несмотря на западные сомнения. Я бы даже сказал, что фактически в странах Запада насаживается нарратив о том, что Россия в изоляции, но реальность отличается», — сказал он.

По его словам, заметно, что Россия развивает дружбу со всем миром. При этом многие страны на разных континентах интересуются дружбой с Россией, добавил он

«Все больше стран интересуются выборами, которые пройдут 17 марта. Президентские выборы в России и президентские выборы в Америке станут главными событиями 2024 года в мире», — подчеркнул Девеле.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.

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