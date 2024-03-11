Энергетик назвал хорошими темпы реализации программы социальной газификации

Программа догазификации или социальной газификации, которая предполагает доведение газа до границ участков частных домовладений в тех населенных пунктах, куда уже подведен сетевой газ, за счет Газпрома реализуется очень хорошими темпами. Об этом завил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, за два года газ был подведен почти к 1,2 млн участков граждан. Он уточнил, что это примерно две трети от всего потенциала догазификации.

«Правда, пока что из них газом стали пользоваться только полмиллиона домохозяйств. Остальные еще не завершили работы у себя на участке. Выделение из федерального бюджета 1 млрд для субсидий льготным категориям граждан на покупку газопотребляющего оборудования и проведение газовых труб непосредственно по территории участка и в доме должно ускорить этот процесс», — сказал Гривач.

Как напомнил эксперт, ранее предполагалось, что эти средства станут предоставляться только со следующего года.

При этом он уточнил, что к льготникам относятся ветераны ВОВ, инвалиды первой группы, многодетные, участники СВО и их семьи. «Всего 13 категорий. Теперь им будет еще проще получить доступ к природному газу на своих участках», — добавил Гривач.

Также он назвал логичным продление программы догазификации, ставшей в 2023 году бессрочной.

«Поскольку Газпром также реализует программу газификации новых населенных пунктов, а в них, разумеется, есть потенциальные бытовые потребители, которые смогут подать заявку и бесплатно провести сетевой газ до границы участка своего дома», — отметил Гривач.

Напомним, правительство России продолжает работу по реализации программы социальной газификации, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Так, в 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей.