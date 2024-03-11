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Мужчина затащил в море не умевшую плавать девочку и изнасиловал

The Sun: в Великобритании мужчина затащил ребенка в море и изнасиловал

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Pexels

В британском Борнмуте 15-летняя школьница подверглась изнасилованию в море, девочку утащил в воду 24-летний мужчина. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на пляже Борнмута, 15-летняя школьница находилась в компании друзей, когда к ней подошел познакомиться 24-летний мужчина. Он предложил школьнице искупаться, девочка отказалась, потому что не умела плавать.

В ответ новый знакомый схватил ребенка, затащил ее в воду подальше от берега, закрыл ей рот рукой и изнасиловал. Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в полицию, подозреваемого удалось задержать спустя 11 месяцев, своей вины мужчина не признал.

Ранее охранник рехаба споил и изнасиловал пациентку.

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