Китаянка 2 года засыпала с наушниками и потеряла слух

В Китае женщина потеряла слух после того, как засыпала с наушниками в течение двух лет, пишет Oddity Central. По словам китаянки, по-другому она не могла уснуть.

Женщина по фамилии Ван заметила, что у нее начались проблемы со слухом, поэтому пошла в больницу, чтобы проверить уши. Тщательное обследование показало, что у пациентки было необратимое неврологическое повреждение слуха в левом ухе.

Доктор уточнил у женщины, получала ли она травму головы и подвергались ли ее уши громким звукам в течение длительного времени. Ван ответила, что только слушала музыку в наушниках каждую ночь в течение двух лет.

«Когда я училась в колледже, мне нравилось засыпать под музыку. Так длилось два года, это уже вошло в привычку», — рассказала китаянка.

Медики добавили, что потерю слуха Ван сможет компенсировать слуховым аппаратом и посоветовали людям не следовать ее примеру.

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