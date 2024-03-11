Аллерголог рассказал, как защититься от весенней пыльцы

Страдающим от аллергии на пыльцу цветущих весной деревьев важно знать периоды цветения. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил врач-аллерголог Владимир Болибок. Ранее цветение, по его словам, начинается, когда ночные температуры не опускаются ниже 0°C.

«Смотрите прогноз погоды. Как только ночная температура устойчиво не опускается ниже нуля, без заморозков, тогда уже аллергикам стоит начать принимать противоаллергические препараты», — посоветовал врач.

Чтобы защитить глаза и органы дыхания от весенней пыльцы, специалист рекомендует носить очки, а также медицинскую или строительную маску

Еще одним способом борьбы с аллергией, по его словам, является специальная вакцинация. При этом он напомнил, что она делается осенью или зимой, т.е. до начала сезона распространения пыльцы.

Технолог Людмила Румянцева до этого отмечала, что людям, страдающим сезонной аллергией в период цветения, следует пересмотреть весной свой рацион, поскольку неправильное питание может усугубить проблему. По словам эксперта, необходимо употреблять гипоаллергенные овощи и фрукты, такие как огурцы, салат, капуста и зеленые яблоки.

Ранее врач рассказала, кому весной стоит мыть волосы без шампуня.