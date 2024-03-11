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В Волгограде сотрудники скорой помощи грубо обращались с пациентом и попали на видео

В Волгограде сотрудники скорой помощи пинали пациента и попали на видео

В Волгограде грубое обращение медиков с пьяным мужчиной, нуждавшимся в их помощи, попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Волгоград №1».

Как сообщается, мужчина провел на улице всю ночь, а утром кто-то из местных жителей вызвал ему скорую помощь. Бригада, приехавшая на вызов, обступила пострадавшего, решая вопрос с его транспортировкой.

В итоге сотрудники «скорой» расстелили на земле полотно, а затем один из медиков столкнул мужчину со скамейки ногой. Вдвоем с коллегой они грубо перевернули пациента. Тот попытался подняться, но снова рухнул на землю. Был ли доставлен пострадавший в больницу, неизвестно.

Как сообщили в региональном СК, после публикации скандального видео в соцсетях следователи организовали доследственную проверку. Собственное расследование пообещали провести и в областном Минздраве.

Ранее пациент российской больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой у него облезла вся кожа.

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