Названы блюда, восполняющие силы после тренировки

При физических нагрузках стоит употреблять продукты, богатые витаминами, минералами и здоровыми жирами. Об этом в беседе с РИАМО сообщил специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов.

«Весной при избыточных физических нагрузках подойдет салат из фруктов и орехов. Смешайте свежие фрукты, в частности, яблоки, груши, ягоды с орехами. Это могут быть грецкие орехи или миндаль», — посоветовал Максимов.

Также, по его словам, после тренировки следует употреблять белок. Курица с овощами на гриле — отличный вариант после физических нагрузок, отметил эксперт. В качестве напитка он порекомендовал зеленый чай с лимоном.

В 2024 году ученые из Орхусского университета в Дании обнаружили, что богатый белком завтрак способствует улучшению концентрации внимания в течение дня и обеспечивает длительное насыщение. Первый прием пищи на основе углеводов, в свою очередь, помогает лучше контролировать аппетит. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dairy Science (JDS).

Ранее врач рассказала о пользе растительного молока для здоровья.