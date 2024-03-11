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В Перми закрылась парикмахерская, где издевались над пенсионеркой

В Перми закрыли салон, где парикмахер издевалась над пенсионеркой

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Depositphotos

Пермская парикмахерская «Pro стрижка», где сотрудница заставила пенсионерку мести пол и издевалась над пожилой женщиной, закрылась. Об этом сообщает РИА Новости.

Салон красоты по улице Плеханова, где сняли на видео издевательства над пожилой женщиной, больше не работает, телефон заведения недоступен для звонков, мастер, причастная к инциденту с пенсионеркой, не отвечает на сообщения.

На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором пенсионерка, обритая почти наголо, подметает пол в парикмахерской, на нее кричит женщина. Утверждалось, что таким образом парикмахер заставила клиентку, которая забыла дома деньги, рассчитаться за стрижку.

После появления видео в сети председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении сотрудницы заведения.

Ранее парикмахер из Перми объяснила, зачем заставила пенсионерку убирать за собой в салоне.

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