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Подросток облил бензином и поджег собутыльника своей матери

Mash: в Псковской области подросток облил бензином и поджег собутыльника матери

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Телеграм-канал «Mash»

В городе Острове Псковской области юноша, разозлившись на мать, поджег ее пьяного сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в начале марта, 17-летний житель города Острова вернулся домой и обнаружил на кухне мать, которая в очередной раз распивала спиртные напитки с сожителем, в доме также находилась младшая сестра юноши.

Молодой человек попросил 51-летнего мужчину удалиться, нетрезвый россиянин нагрубил подростку, школьник вышел во двор, слил с мопеда бензин, облил им гостя и поджег. Пострадавший получил сильные ожоги, неделю врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин облил горючей жидкостью голову возлюбленной и поджег.

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